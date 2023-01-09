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17:39, 9 января 2023Силовые структуры

СК подтвердил гибель двух человек при крушении самолета в российском регионе

СК подтвердил гибель двух человек при крушении самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ненецком автономном округе (НАО) при крушении самолета Ан-2 из-за обледенения погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Воздушное судно Ан-2, на борту которого находились 12 человек, совершило жесткую посадку неподалеку от поселка Каратайка. Установлено, что в результате крушения двое человек погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести.

Самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. По предварительной информации, причиной крушения стало обледенение.

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Илона Палей
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