Российские истребители сбили в воздушном бою в ДНР два самолета и вертолет ВСУ

Минобороны заявило о сбитых авиацией в ДНР самолетах Су-25 и МиГ-29 и вертолете Ми-8 ВСУ

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в Донецкой народной республике (ДНР) два самолета и вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 9 января, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинский истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25 были уничтожены в районе населенных пунктов Ровное и Градовка, а вертолет Ми-8 — в небе над селом Веролюбовка.

Конашенков добавил, что за сутки российским средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить восемь беспилотников ВСУ Луганской народной республике и в Харьковской области. Кроме того, в ДНР и Запорожской области были перехвачены 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7978 единиц военной автомобильной спецтехники, 3793 орудия полевой артиллерии и минометов, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7460 бронемашин, 400 зенитных ракетных комплексов, 2856 беспилотников, 367 самолетов и 200 вертолетов ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска в регионе усиливают работу систем противовоздушной обороны и активизируют контрбатарейную борьбу, пытаясь отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов. По его словам, «противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах».