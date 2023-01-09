В ДНР заявили о попытках отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов

Пушилин заявил, что российские войска пытаются отодвинуть линию соприкосновения в ДНР

Российские войска в Донецкой народной республике (ДНР) усиливают работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и активизируют контрбатарейную борьбу, пытаясь отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, в новогодние праздники Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали обстреливать территорию республики. Ударам подверглись, в частности, Старобешевская и Зуевская ТЭС — две сотрудницы первой электростанции погибли.

«Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах», — заявил Пушилин.

8 января стало известно, что силы ПВО в городе Зугрэс в ДНР сбили ракету, запущенную ВСУ по Зуевской ТЭС. Пострадавших в результате удара нет.