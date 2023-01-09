Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 9 января 2023Силовые структуры

Россиянин привез со спецоперации домой гранаты и получил срок

В Саратове осудили военного, втайне привезшего из зоны СВО гранаты и патроны

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратове гарнизонный военный суд дал реальный тюремный срок участнику специальной военной операции (СВО) на Украине, который привез домой из зоны СВО гранаты и патроны. Об этом суд сообщил на своем сайте.

По данным суда, россиянин участвовал в спецоперации в составе батальонной тактической группы. В сентябре 2022 года ему поручили при передислокации вывезти с собой все имевшееся оружие и боеприпасы, а затем сдать их на склад войсковой части.

Утверждается, что получивший срок россиянин нашел в одном из окопов ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, два взрывателя ручных гранат, 22 патрона для автомата Калашникова и 5 патронов калибра 9 миллиметров. Он забрал их в своем вещмешке и, уехав потом в отпуск, втайне привез боеприпасы в Пугачев Саратовской области. Часть из них осужденный оставил в квартире родственницы, а с гранатами в пакете его задержали в супермаркете. Все вывезенное им из зоны СВО было изъято.

В суде военный полностью признал вину. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В августе 2022 года сообщалось, что на вокзале Екатеринбурга российские силовики задержали 53-летнего россиянина с гранатами и ножами. Он заявил, что участвовал в спецоперации на территории Харьковской области Украины и решил привезти оружие домой на память.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Опубликован список погибших в результате крушения Ан-2 россиян
Девушке пришлось покраситься в синий после осветления волос в домашних условиях
Любовь к экстремальным диетам связали с нехваткой секса и проблемами с психикой
Названы округа Москвы с наибольшим падением цен на жилье
ФСБ задержала собиравшегося воевать на стороне ВСУ россиянина
В Болгарии проверят законность решения властей о военной помощи Украине
Лариса Долина ответила на критику за танец в короткой юбке
Мужчина отправился в тюрьму за убийство 40-летней давности
В ГД внесли закон о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним
Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в голову во время гонки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.