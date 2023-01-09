Россиянин привез со спецоперации домой гранаты и получил срок

В Саратове осудили военного, втайне привезшего из зоны СВО гранаты и патроны

В Саратове гарнизонный военный суд дал реальный тюремный срок участнику специальной военной операции (СВО) на Украине, который привез домой из зоны СВО гранаты и патроны. Об этом суд сообщил на своем сайте.

По данным суда, россиянин участвовал в спецоперации в составе батальонной тактической группы. В сентябре 2022 года ему поручили при передислокации вывезти с собой все имевшееся оружие и боеприпасы, а затем сдать их на склад войсковой части.

Утверждается, что получивший срок россиянин нашел в одном из окопов ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, два взрывателя ручных гранат, 22 патрона для автомата Калашникова и 5 патронов калибра 9 миллиметров. Он забрал их в своем вещмешке и, уехав потом в отпуск, втайне привез боеприпасы в Пугачев Саратовской области. Часть из них осужденный оставил в квартире родственницы, а с гранатами в пакете его задержали в супермаркете. Все вывезенное им из зоны СВО было изъято.

В суде военный полностью признал вину. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В августе 2022 года сообщалось, что на вокзале Екатеринбурга российские силовики задержали 53-летнего россиянина с гранатами и ножами. Он заявил, что участвовал в спецоперации на территории Харьковской области Украины и решил привезти оружие домой на память.