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13:11, 9 января 2023Путешествия

Сбежавшие от мобилизации россияне поселились в аэропорту Сеула

Пятеро скрывающихся от мобилизации россиян несколько месяцев проживают в аэропорту Сеула

Фото: Heo Ran / Reuters

Пятеро сбежавших от мобилизации россиян вынуждены были временно поселиться в международном аэропорту Сеула. Подробности сообщает газета The Korea Times.

По данным издания, соотечественники прибыли в столичный аэропорт Инчхон несколько месяцев назад и сразу подали заявления на получение статуса беженцев. Власти Южной Кореи отказали скрывающимся от мобилизации гражданам России в запросе, сославшись на то, что уклонение от призыва не является основанием для предоставления убежища.

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«Проживая месяцами в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта, российские беженцы выживают за счет продуктов, предоставляемых министерством юстиции: на завтрак и ужин булочка и пакет сока, а на обед рис с курицей», — информирует газета.

Известно, что среди пятерых застрявших в аэропорту россиян один приехал из Улан-Удэ, еще двое — из Нальчика и Красноярска. Если южнокорейский суд поддержит прибывших в страну граждан России, то они получат визу G-1, которая гарантирует им временное пребывание в Корее до прохождения процедуры проверки на статус беженца. Если суд вынесет решение не в пользу соотечественников, то, скорее всего, их депортируют на родину.

Ранее в декабре стало известно, что Южная Корея в первой половине 2023 года планирует запустить новые типы виз для привлечения иностранцев. K-culture visa ориентирована на молодых иностранцев, в том числе россиян, стремящихся глубже изучить корейскую поп-культуру.

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Валентина Процкова
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