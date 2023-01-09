Байден объявил режим ЧС в одном из американских штатов

Президент США Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Калифорния из-за шторма. Об этом сообщает Белый дом.

Американский лидер распорядился оказать федеральную поддержку из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года и продолжаются сейчас. «Президент уполномочил Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), координировать все усилия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий», — сказано в публикации.

Ранее Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов предупредила жителей страны о новой волне зимнего шторма, сильных снегопадов, ледяных дождей и торнадо в первую неделю 2023 года.

«Зимний шторм сместится в понедельник и вторник из "Четырех углов" (территории штатов Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта) вдоль центральных Равнин (Техас, Оклахома, Канзас, Небраска) и Верхнего Среднего Запада (Висконсин, Мичиган, Южная Дакота, Северная Дакота, Айова, Иллинойс и Небраска) с зонами сильного снегопада, мокрого и ледяного дождя», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что далее сильный морозный фронт принесет вероятность гроз с торнадо и наводнениями в южную часть страны.