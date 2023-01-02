Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 2 января 2023Мир

Жителей США предупредили о новой волне зимнего шторма

На США движется новая волна зимнего шторма, снегопадов, ледяных дождей и торнадо

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов предупредила жителей страны о новой волне зимнего шторма, сильных снегопадов, ледяных дождей и торнадо в первую неделю 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Зимний шторм сместится в понедельник и вторник из "Четырех углов" (территории штатов Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта) вдоль центральных Равнин (Техас, Оклахома, Канзас, Небраска) и Верхнего Среднего Запада (Висконсин, Мичиган, Южная Дакота, Северная Дакота, Айова, Иллинойс и Небраска) с зонами сильного снегопада, мокрого и ледяного дождя», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что далее сильный морозный фронт принесет вероятность гроз с торнадо и наводнениями в южную часть страны.

Ранее сообщалось, что в США зарегистрировали «самый смертоносный шторм» за последние десятилетия. По данным американской газеты Politico, число погибших во время него превысило число жертв снежной бури 1977 года в американском городе Буффало штата Нью-Йорк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Взрыв прозвучал в Севастополе
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес Набиуллиной
Цены на газ в Европе выросли
Россиянин попытался оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади
Венгрию обвинили в подрыве единства Евросоюза
В Киеве заявили о попытках властей скрыть масштаб урона от артударов
В США указали на уловку Запада для подготовки конфликта с Россией на Украине
Жителей США предупредили о новой волне зимнего шторма
В Эстонии захотели внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих
Пригожин рассказал о кладбище бойцов ЧВК «Вагнер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.