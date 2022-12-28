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14:48, 28 декабря 2022Мир

В США столкнулись с «самым смертоносным штормом» за последние десятилетия

Politico: американцы столкнулись с самым смертоносным штормом за последние десятилетия

Фото: Jason Murawski Jr / Reuters

В США регистрируют «самый смертоносный шторм» за последние десятилетия. По данным американской газеты Politico, число погибших во время него превысило число жертв снежной бури 1977 года в американском городе Буффало штата Нью-Йорк.

«Я прожил здесь всю свою жизнь, и это самый сильный шторм, который я когда-либо видел», — цитирует газета местного жителя.

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Сообщается, что в Буффало мертвые тела находили в машинах, домах и даже сугробах. Politico отмечает, что самой частой причиной смерти стала неспособность бригад скорой помощи вовремя приехать на вызов горожан.

Ранее стало известно, что около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека. Местная полиция ссылается на зимний шторм.

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Глеб Бажуткин
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