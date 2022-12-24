В США на заснеженном шоссе столкнулись десятки автомобилей

Около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в Огайо в США, погибли 4 человека

Около 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека. Об этом пишет The Guardian.

Местная полиция ссылается на «зимний шторм», который принес на большую часть территории США резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу.

Несколько автомагистралей закрыли из-за участившихся аварий. Отмечается, что водитель в Канзасе, штат Миссури, погиб после того, как его занесло в ручей, трое погибли из-за ДТП на дорогах.

Помимо этого, более миллиона домохозяйств в США лишились электричества из-за сильного снежного шторма, обрушившегося на страну 23 декабря. В связи со штормом отменяют рейсы самолетов.