В США миллион домохозяйств лишились света из-за бурана

CNN: более миллиона домохозяйств в США лишились света из-за снежного шторма

Более миллиона домохозяйств в США лишились электричества из-за сильного снежного шторма, обрушившегося на страну в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Зимний шторм, сильный ветер, снегопад и низкие температуры обрушились на США, что привело к отключению от электричества более миллиона клиентов», — говорится в материале. Отмечается, что по меньшей мере девять человек погибли из-за бурана. По прогнозам синоптиков, ситуация со штормом, проходящим на данный момент через Средний Запад и восток страны, будет лишь ухудшаться. Дороги засыпаны снегом, а в прибрежных районах происходят наводнения, сказано в материале.

В связи со штормом отменяют рейсы самолетов и закрывают дороги, уведомляет телеканал. В соцсетях появляются видеозаписи, снятые жителями штатов Нью-Йорк и Мичиган, на которых нельзя разглядеть зданий из-за количества снега.

В начале декабря в Кабардино-Балкарии более 61 тысячи человек остались без света из-за плохой погоды. Электричество пропало из-за повреждения проводов.