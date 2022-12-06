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17:55, 6 декабря 2022Среда обитания

В российском регионе десятки тысяч человек остались без света из-за непогоды

В Кабардино-Балкарии более 61 тысячи человек остались без света из-за непогоды
Кабардино-Балкария

Кабардино-Балкария. Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В Кабардино-Балкарии из-за плохой погоды десятки тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

Инцидент произошел 6 декабря. Лед налип на провода и повредил их. В результате из-за аварии, вызванной непогодой, жители 16 населенных пунктов в Зольском, Баксанском и Чегемском районах республики лишились света. Суммарно в них проживают более 61,7 тысячи человек.

Для устранения последствий происшествия прибыли аварийные бригады, в том числе сотрудники МЧС, а также два десятка единиц техники. В пресс-службе отметили, что ход работ осложняют погодные условия.

В сентябре жители трех округов Свердловской области остались без света из-за бурана. В компании «Россети Урал», осуществляющей передачу электроэнергии, происходящее назвали снежным апокалипсисом.

Полина Кислицына
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