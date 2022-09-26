Жители российского региона остались без света из-за снежного апокалипсиса

Жители трех округов Свердловской области остались без света из-за бурана

Часть жителей Свердловской области лишилась электричества из-за бурана. Об этом сообщили в группе компании «Россети Урал» во «ВКонтакте».

Коммунальные аварии произошли в понедельник, 26 сентября. Налипший на провода снег стал причиной локальных перебоев в электроснабжении в Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах региона. В компании происходящее назвали снежным апокалипсисом.

«Прямо сейчас восстановление электроснабжения ведет 32 бригады энергетиков: 92 человека производственного персонала, 43 единицы спецтехники. Группировка сил и средств будет еще увеличиваться. Работа свердловского филиала переведена в особый режим работы», — рассказали представители «Россетей Урала».

В организации отметили, что снегопад бушует на Южном Урале. Там также добавили, что местные сетевые компании перевели в режим повышенной готовности, чтобы в случае подобной аварии как можно скорее устранить проблемы с электроснабжением.

В сентябре жители 87 населенных пунктов Курской области также остались без света из-за непогоды. Тогда причиной коммунальной аварии стал ураган.