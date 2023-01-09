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12:12, 9 января 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ защитить данные при потере телефона

Киберэксперт Лопатин: защитить данные при потере телефона поможет пароль на сим-карте

Фото: Jonah Pettrich / Unsplash

Пароль на сим-карте телефона поможет сохранить конфиденциальность личных данных владельца даже при потере устройства. Такой способ защиты данных россиянам в беседе с РИА Новости назвал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.

«Если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек сможет воспользоваться любыми сервисами, привязанными к вашему номеру телефона. Для того чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберете пункт "SIM-PIN"», — сообщил специалист и добавил, что пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана.

По словам эксперта, в случае, если телефон потерялся прежде, чем на сим-карту был установлен пароль, ее следует заблокировать. Это можно сделать, позвонив в кол-центр или обратившись с паспортом в ближайший салон связи, отметил он.

Лопатин также рекомендовал перейти на цифровую сим-карту, если устройство поддерживает такую функцию. Переставить ее в другой гаджет можно только при наличии специального QR-кода, что существенно снижает риск потери персональных данных, пояснил он.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, что делать, если мошенники списали средства со счета телефона, получив доступ к сим-карте.

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Денис Савосин
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