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06:45, 1 ноября 2022Россия

Россиянам рассказали о действиях в случае доступа мошенников к сим-карте

Юрист Соловьев: при получении мошенниками доступа к сим-карте надо обратиться к оператору

Фото: Paul Zinken / dpa

Юрист России Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, что делать, если мошенники списали средства со счета телефона, получив доступ к сим-карте.

По словам Соловьева, бывают случаи, когда операторы предоставляют якобы представителю абонента дубликат сим-карты. Специалист порекомендовал обращаться за компенсацией в сотовую компанию.

«Истец, как потребитель услуг связи, вправе был рассчитывать на то, что оператор связи, надлежащим образом и добросовестно исполняя свои обязательства, не предоставит возможность третьему лицу несанкционированно использовать его абонентский номер», — напомнил юрист.

Отмечается, что при возникновении такой ситуации оператор связи незамедлительно примет меры к прекращению доступа посторонних лиц к абонентскому номеру потребителя услуг связи. Соловьев уточнил, что при отказе сотовой компании нужно обращаться в суд общей юрисдикции.

Ранее юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий раскрыл способы обмана в продуктовом магазине: «Самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника».

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Юлия Мискевич
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