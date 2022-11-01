Раскрыты способа обмана в продуктовом магазине

Юрист Недзвецкий назвал несоответствие цены в чеке популярным способом обмана в магазине

Нередко посетители продуктовых магазинов оказываются жертвой мошенников. Способы для обмана покупателей раскрыл юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий в интервью радио Sputnik.

«Самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом», — рассказал Недзвецкий, подчеркнув, что единственный способ защититься от обмана — проверять чек возле кассы.

Как отметил юрист, часто кассир пробивает один и тот же товар дважды. Следующий вариант обмана — незаметное сканирование штрих-кода от продукта, которого нет в корзине у покупателя, добавил юрист. В Московском обществе защиты прав потребителей нередко сталкиваются с ситуацией, когда в чеке не учитывается скидка на тот или иной товар.

«Есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике», — уточнил Недзвецкий.

Ранее юрист и психолог София Болховитина предупредила о частых способах мошенничества при продаже квартир. Среди них — намеренное завышение цены, ложные прогнозы, опирающиеся на те или иные события в политике.