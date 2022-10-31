Россиян предупредили о частых способах мошенничества при продаже квартир

Юрист Болховитина: на риелтора-мошенника могут указывать спешка и диктовка своих условий

Большинство агентств по недвижимости соприкасаются с разной степенью мошенничества. В адвокатской среде даже устоялся термин «паршивый риелтор», рассказала юрист и психолог София Болховитина. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась практическими советами, которые помогут распознать недобросовестного специалиста.

Основные приемы

Главный механизм действия недобросовестных риелторов, по словам юриста, заключается в том, чтобы убедить собственника жилья продать объект по невыгодной для него стоимости. Затем они делают неприлично большую надбавку и реализовывают недвижимость покупателям, которые также являются жертвами манипуляций.

Среди основных манипуляций, к которым прибегают такие специалисты, Болховитина выделила ложные прогнозы, опирающиеся на те или иные события в политике. Также их излюбленная тема — цены на нефть, влияющие на курс валют и риск инфляций. Ее используют как предлог, чтобы снять лишний процент с клиентов.

«В-третьих, это акцентирование на клиентов с трудной жизненной ситуацией. Их убеждают, что их компания самая лучшая, и готова в порыве альтруизма сделать уникальное предложение. В итоге люди дарят им много денег, не догадываясь, что стали жертвами легитимных мошеннических групп», — поделилась юрист.

Как распознать риелтора-мошенника

Если раньше сомневаться в компетентности заставляли внешний вид и неуверенность риелтора, то сегодня все изменилось, отметила она. Мошенники стали уверенными в себе и зачастую стремятся привлечь к себе максимум внимания, потому что существует ложный стереотип, что жулики работают втихую и подпольно. Так, они могут проводить конференции и встречи, вести очень активную трудовую жизнь, которая перерастает в блог. А риелторское агентство иметь комплементарность с другими организациями и даже банковскими учреждениями на основе всяческих договоренностей.

Жертву ловят на заманчивости предложения: "У нас наиболее выгодные условия и ценовая политика вас приятно удивит" — так звучит первая настораживающая речь мошенника. Также должна насторожить фраза: "я представитель собственника", возможность дистанционно заключить договор, акцентирование на офисе агентства, где предлагают заключить договор София Болховитина юрист

Кроме того, стоит насторожиться, если предлагаемая недвижимость выглядит слишком идеально, словно картинка из рекламного ролика. А также если риелтор навязывает недвижимость или условия, и при этом старается торопить.

Болховитина также посоветовала не пренебрегать отзывами клиентов в местных группах, а при наличии малейших подозрений обращаться за консультацией к адвокату.

Документы агентства

«Мошенничество в сфере риелторских услуг не стоит на месте, и наличие лицензии, ИП, выписки из ЕГРИП и прочего еще не гарантирует, что перед вами не мошенники. С документами может быть полный порядок, но при этом активность мошенничества может зашкаливать — что нередко», — предупредила юрист.

Тем не менее, у агентства по недвижимости должны быть такие учредительные документы, как свидетельство о регистрации ООО, устав ООО, свидетельство о постановке на налоговый учет.

Кроме того, риелтор должен иметь при продаже, покупке и аренде квартир доверенность от агентства недвижимости на выполнение определенных действий от лица компании. «В доверенности указывается перечень полномочий, в том числе подписание агентского договора, синяя печать ООО, срок, на который была выдана доверенность», — уточнила Болховитина.

Распространенная схема

Чаще всего после просмотра объекта на потенциальных покупателей оказывается давление. Им говорят, что квартирой уже заинтересовались другие люди, и если ее сейчас не купить, она достанется им. Когда люди соглашаются, риелтор в срочном порядке предлагает свои условия: заключить договор, оформить ипотеку, оставить залог под расписку. «После этого у людей возникают сложности. К примеру, хозяева и не думали ее продавать. Бывают случаи продажи арендованных квартир по поддельным документам», — привела пример юрист.

Если человека обманули, лучше сразу отправляться в прокуратуру или правоохранительные органы с заявлением. «Перед этим нужно собрать все документы, договоры и информацию. Не помешает поиск людей с такой же проблемой, ибо если обманули вас, наверняка, это не единичный случай», — посоветовала она.

Ранее в Петербурге полиция задержала троих черных риелторов, причастных к махинациям с квартирами двоих местных жителей.