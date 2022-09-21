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Троих черных риелторов задержали за махинации с квартирами двоих россиян

В Петербурге троих черных риелторов задержали за махинации с квартирами местных жителей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала троих черных риелторов, причастных к махинациям с квартирами двоих местных жителей. Об этом в среду, 21 сентября, пишут «Невские новости».

Среди фигурантов — двое братьев 40 и 35 лет из Архангельской области и 41-летний петербуржец, который выполнял роль «владельца» похищаемых квартир.

По сведениям издания, в 2019 году старший из братьев получил список квартир, принадлежащих умершим и социально незащищенным россиянам. Первой жертвой подельников стал 55-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере и проживающий в доме №41 на Подольской улице. Аферисты подделали его паспорт и подали документы на приватизацию квартиры, а позже переоформили ее по договору купли-продажи на подельника. При этом законный владелец имел прописку в квартире и не собирался переезжать. Ущерб от действий риелторов по этому эпизоду составил 2,5 миллиона рублей.

Спустя месяц сообщники решили завладеть второй квартирой, находившейся в доме №46 на Рижском проспекте. Она принадлежала 70-летнему пенсионеру, который незадолго до этого скончался. Однако присвоить жилье подельникам не удалось, так как этому помешали родственники умершего.

Выйти на след злоумышленников удалось спустя три года. В отношении них возбудили дело о мошенничестве.

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Елизавета Новикова
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