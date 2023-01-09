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22:26, 9 января 2023Россия

Слуцкий высказался о попытках Запада открыть против России «второй фронт»

Слуцкий назвал призрачными попытки Запада открыть в Грузии «второй фронт» против России
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Попытки западных стран открыть против России «второй фронт» на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые государства продолжают давить на Тбилиси, «чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру». «Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России "второй фронт", похоже, становятся все более призрачными», — высказался он.

Политик считает, что грузинские власти извлекли уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии. Они не собираются втягиваться в военный конфликт «до последнего грузина», назвал логику властей Слуцкий.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что украинские чиновники, которые сотрудничают с грузинскими оппозиционерами, открыто призывали Тбилиси открыть «второй фронт» против России.

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Марина Совина
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