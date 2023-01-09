Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 9 января 2023Силовые структуры

В ДНР предложили воссоздать контрразведку «Смерш»

Советник врио главы ДНР Ян Гагин предложил воссоздать контрразведку «Смерш»
Ян Гагин

Ян Гагин. Кадр: ПОЛИТЭФИР / YouTube

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин предложил воссоздать советскую контрразведку Смерш времен Великой Отечественной войны. Заявление Гагина в понедельник, 9 января, публикует РИА Новости.

По словам Гагина, воссоздание Смерша стало бы адекватным ответом на стоящие перед Россией угрозы и вызовы. Он напомнил, что в годы войны перед организацией стояла задача борьбы с диверсионными группами противника, предателями, в том числе и в культурной сфере.

Советник врио главы ДНР напомнил о недавнем обращение посольства США к россиянам с призывом к беспорядкам.

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя», — заявил советник врио главы ДНР.

Под названием «Смерш» (сокращенное от «смерть шпионам») 19 апреля 1943 года в СССР были созданы ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
В ДНР предложили воссоздать контрразведку «Смерш»
В России выявили 2754 случая коронавируса
Украина попросила Грузию вернуть переданные Тбилиси «Буки»
В Крыму ответили на заявление Киева о «бегстве» России с полуострова
На Украине арестовали имущество бывшего министра образования
МВД объявило в розыск российского предпринимателя Бориса Зимина
51-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала фигуру в купальнике
Россиянам назвали способ вернуться в рабочий ритм после каникул
Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.