В ДНР предложили воссоздать контрразведку «Смерш»
Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин предложил воссоздать советскую контрразведку Смерш времен Великой Отечественной войны. Заявление Гагина в понедельник, 9 января, публикует РИА Новости.
По словам Гагина, воссоздание Смерша стало бы адекватным ответом на стоящие перед Россией угрозы и вызовы. Он напомнил, что в годы войны перед организацией стояла задача борьбы с диверсионными группами противника, предателями, в том числе и в культурной сфере.
Советник врио главы ДНР напомнил о недавнем обращение посольства США к россиянам с призывом к беспорядкам.
«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя», — заявил советник врио главы ДНР.
Под названием «Смерш» (сокращенное от «смерть шпионам») 19 апреля 1943 года в СССР были созданы ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций.