В ДНР предложили воссоздать контрразведку «Смерш»

Советник врио главы ДНР Ян Гагин предложил воссоздать контрразведку «Смерш»

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин предложил воссоздать советскую контрразведку Смерш времен Великой Отечественной войны. Заявление Гагина в понедельник, 9 января, публикует РИА Новости.

По словам Гагина, воссоздание Смерша стало бы адекватным ответом на стоящие перед Россией угрозы и вызовы. Он напомнил, что в годы войны перед организацией стояла задача борьбы с диверсионными группами противника, предателями, в том числе и в культурной сфере.

Советник врио главы ДНР напомнил о недавнем обращение посольства США к россиянам с призывом к беспорядкам.

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя», — заявил советник врио главы ДНР.

Под названием «Смерш» (сокращенное от «смерть шпионам») 19 апреля 1943 года в СССР были созданы ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций.