В Госдуме уличили посольство США в призыве россиян к беспорядкам

Депутат ГД Пискарев навал обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам

Депутат Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев обвинил посольство США в призыве россиян к беспорядкам. Так он прокомментировал ролик, опубликованный американской дипмиссией в Москве, в котором были показаны кадры с незаконных протестных акций против СВО. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в своем обращении посольство США выразило солидарность с «теми, кто, по их мнению, стремится создать более мирное будущее». Пискарев назвал это грубым вмешательством во внутренние дела России.

Он напомнил, что «везде, куда после Второй мировой войны приходили США под "личиной миротворца", начинали "литься кровь и слезы", а конфликты разгорались еще сильней». Депутат призвал американские власти заняться решением своих внутренних проблем.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал обращение посольства США пределом моральной деградации.

Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России, подкрепив его видеоподборкой. «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в сообщении. На этих строках на видео появляются кадры военного конфликта на Украине и акций протестов в российских городах.