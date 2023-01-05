Посольство США обратилось к россиянам

Посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России

Посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России, подкрепив его видеоподборкой. Обращение американского диппредставительства доступно в Telegram.

В посте говорится, что Россия и США «соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Помимо этого, посольство заявило, что русскую литературу преподают в американских школах, а «произведения (имеются в виду театральные постановки — прим. «Ленты.ру») исполняются в наших самых престижных культурных заведениях».

В заключение говорится, что две страны «роднила общность культур» и достижений. «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — сказано в сообщении. На этих строках на видео появляются кадры военного конфликта на Украине и акций протестов в российских городах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и денацификацию и демилитаризацию Украины.

