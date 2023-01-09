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09:19, 9 января 2023Бывший СССР

В родном городе Брежнева не смогли снести памятник генсеку

На Украине в родном городе Брежнева Каменском не нашли денег на снос памятника генсеку

Фото: Борис Корзин / ТАСС

На Украине в городе Каменский Днепропетровской области местная мэрия не смогла собрать средства на снос памятника Л.И. Брежневу, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». При этом город — родина генерального секретаря ЦК КПСС.

Градоначальник Каменского Александр Чернышев заявил, что администрация населенного пункта обязательно рассмотрит вопрос демонтажа бюста Брежневу, но не в ближайшее время.

6 января в городе Днепр начали демонтировать монумент русскому ученому Михаилу Ломоносову. На появившихся в сети кадрах можно увидеть, как строительный кран поднимает памятник с постамента.

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Василий Мека
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