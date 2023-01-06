В Днепре начали демонтировать памятник Ломоносову

В украинском Днепре начали демонтировать памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) начали демонтировать памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. О сносе монумента сообщает РИА Новости.

На появившихся в сети кадрах можно увидеть, как строительный кран поднимает памятник с постамента. Неизвестно, пострадала ли фигура известного ученого при демонтаже. Городской совет Днепра принял решение избавиться от памятника Ломоносову 6 декабря 2022 года. Вместе с ним было решено снести памятники поэту Александру Пушкину и писателю Максиму Горькому.

Ранее в январе в Днепре снесли два памятника советской эпохи — монумент Герою СССР Александру Матросову и фигуру советского танка Т-34. Демонтаж памятников является часть политики декоммунизации, в рамках которой также переименовываются улицы и населенные пункты.

В начале декабря 2022 года Киевский городской совет решил переименовать 32 столичные улицы, названия которых связаны с Россией, русскими и советскими деятелями. В городе Изюме также начали давать улицам новые названия. В конце 2022 года улица Виктора Цоя получила имя украинского рок-музыканта Кузьмы Скрябина, а улица Владимира Высоцкого — имя главы Apple Стива Джобса.