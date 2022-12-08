В Киеве «дерусифицировали» более 30 улиц

Киевский городской совет переименовал еще 32 связанных с Россией улицы

Киевский городской совет принял решение переименовать еще 32 столичные улицы, названия которых связаны с Россией или знаменитыми русскими и советскими деятелями. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Смену топографических наименований объяснили продолжающейся дерусификацией в стране.

Так, например, в Голосеевском районе столицы улица Маршала Говорова стала носить имя генерала Игоря Момота, который воевал на стороне Украины против ополчения ДНР и ЛНР летом 2014 года. В Дарницком районе переулок Тургенева переименовали в честь австрийского украинофила Александра Барвинского.

В Печерском районе бульвар Дружбы народов назвали в честь основоположника украинского национализма Николая Михновского, в Соломенском — улица Зои Космодемьянской стала улицей Софии Галечко, офицера Украинских сечевых стрельцов в составе армии Австро-Венгрии.

Ранее Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» республики. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».