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17:40, 6 декабря 2022Бывший СССР

В Днепропетровске решили демонтировать памятники Ломоносову и Пушкину

В Днепропетровске решили демонтировать памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому

Фото: Сергей Клименко / Wikipedia

Городской совет Днепропетровска принял решение демонтировать памятники ученому Михаилу Ломоносову, поэту Александру Пушкину и писателю Максиму Горькому. Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.

«Сегодня исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль"», — написал он.

По словам мэра, демонтаж начнется в ближайшие дни.

Ранее памятник Советскому солдату-освободителю демонтировали в селе Романив Львовской области на Украине. Лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что на снесенном монументе были написаны имена бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта.

1 декабря в Хмельницкой области снесли памятник советскому писателю Николаю Островскому. На опубликованных кадрах можно увидеть работу автокрана, с помощью которого монумент разбирают по частям, а также что бюст, обмотанный тросами, поставлен на землю.

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Кристина Есикова
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