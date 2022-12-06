В Днепропетровске решили демонтировать памятники Ломоносову и Пушкину

В Днепропетровске решили демонтировать памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому

Городской совет Днепропетровска принял решение демонтировать памятники ученому Михаилу Ломоносову, поэту Александру Пушкину и писателю Максиму Горькому. Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.

«Сегодня исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль"», — написал он.

По словам мэра, демонтаж начнется в ближайшие дни.

Ранее памятник Советскому солдату-освободителю демонтировали в селе Романив Львовской области на Украине. Лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что на снесенном монументе были написаны имена бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта.

1 декабря в Хмельницкой области снесли памятник советскому писателю Николаю Островскому. На опубликованных кадрах можно увидеть работу автокрана, с помощью которого монумент разбирают по частям, а также что бюст, обмотанный тросами, поставлен на землю.