В Хмельницкой области снесли памятник Островскому

Власти Хмельницкой области сообщили о сносе памятника писателю Островскому

Памятник советскому писателю Николаю Островскому снесли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

«"Очищаем" площадь перед Шепетовским музеем», — подписал опубликованные фото и видео представитель властей. На кадрах видна работа автокрана, с помощью которого монумент разбирают по частям, а также то, что бюст поэта, обмотанный тросами, поставлен на землю.

30 ноября Гамалий рассказал о планах демонтировать скульптуру в городе Шепетовка. Рядом с памятником писателю были установлены строительные леса.

Ранее в Одесской области Украины снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Также городской совет Одессы поддержал демонтаж и перенос скульптуры российской императрице Екатерине II, которую отправят на склад фирмы, занимающейся кладбищами.

