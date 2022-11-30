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12:36, 30 ноября 2022Бывший СССР

В Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В городе Ананьев Одесской области демонтировали памятник поэту Александру Пушкину

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Ананьев, расположенном в Одесской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«В Ананьеве Одесской области убирают российского поэта Пушкина», — сказано в сообщении. На опубликованной фотографии можно увидеть, как бюст снимают с постамента, на котором написано слово «геть» («вон» в переводе с украинского — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в Одессе вандалы надругались над памятником Пушкину, нарисовав на нем символ Z и оставив надпись «оккупант» у основания. На голову монумента неизвестные натянули пакет и перемотали его скотчем. Кроме того, памятник поэту упал с постамента в городе Никополь Днепропетровской области. Украинский телеканал D1 опубликовал фотографию произошедшего, на ней видно лежащий на земле бюст около постамента.

17 ноября в западноукраинском городе Черновцы демонтировали памятник Пушкину. В населенном пункте находились два монумента поэту.

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Кристина Есикова
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