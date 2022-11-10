Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину

Вандалы осквернили памятник поэту Александру Пушкину в Одессе

Кадр: Telegram-канал «Думская»

Вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе, написав на нем слово «вон». Об этом сообщило местное издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«Неизвестные "украсили" надписями скульптуру российского поэта Александра Пушкина на одноименной улице. Как передает корреспондент "Думской", на памятнике со всех сторон написали слово "геть" («вон» в переводе с украинского — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 сентября, вандалы разрисовали скульптуру Пушкина в Киеве. На монументе появились надписи с призывами снести его. 9 ноября неизвестные осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, написав на нем «ты следующий». Неделей ранее на скульптуру набросили петлю и надели колпак, намекая на скорый снос.

6 ноября в Одессе приготовили к демонтажу памятник российской императрице Екатерине II. Вокруг него поставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру закрыли черным полотном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль Павловку
Покрытый тату мужчина с рогами рассказал о реакции окружающих на свою внешность
Волочкова показала «неожиданный сюрприз» от мужчины
Сунак поговорил с Зеленским по телефону и пообещал помощь
Сыгравший Ельцина актер рассказал о кастинге в сериал «Корона»
Жена поймала игравшего в России футболиста на измене из-за чизкейка
Разработан хлопок с антибактериальным эффектом
Американский фондовый рынок резко вырос
Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.