В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину

Вандалы осквернили памятник поэту Александру Пушкину в Одессе

Вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе, написав на нем слово «вон». Об этом сообщило местное издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«Неизвестные "украсили" надписями скульптуру российского поэта Александра Пушкина на одноименной улице. Как передает корреспондент "Думской", на памятнике со всех сторон написали слово "геть" («вон» в переводе с украинского — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 сентября, вандалы разрисовали скульптуру Пушкина в Киеве. На монументе появились надписи с призывами снести его. 9 ноября неизвестные осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, написав на нем «ты следующий». Неделей ранее на скульптуру набросили петлю и надели колпак, намекая на скорый снос.

6 ноября в Одессе приготовили к демонтажу памятник российской императрице Екатерине II. Вокруг него поставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру закрыли черным полотном.