В Хмельницкой области снесут памятник Островскому

Власти Хмельницкой области сообщили, что намерены снести памятник писателю Островскому

Памятник советскому писателю Николаю Островскому намерены снести в Хмельницкой области. Об этом в Telegram написал глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

«Сегодня памятник Николаю Островскому в Шепетовке готовим в путь на "вечную" сохранность», — сообщил он. На опубликованной фотографии видно, что монумент писателя приготовили к демонтажу, на нем закрепили тросы, а рядом стоят строительные леса.

Ранее в городе Ананьев Одесской области Украины снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Также городской совет Одессы поддержал демонтаж и перенос монумента российской императрице Екатерине II. За снос проголосовали 43 человека, один воздержался. Памятник Екатерине II после демонтажа отправят на склад фирмы, занимающейся кладбищами. Далее его перенесут в «Парк империи», который власти Одессы планируют обустроить в парке Савицкого.

