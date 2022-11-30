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18:46, 30 ноября 2022Бывший СССР

В Хмельницкой области снесут памятник Островскому

Власти Хмельницкой области сообщили, что намерены снести памятник писателю Островскому

Фото: Шерстенников / РИА Новости

Памятник советскому писателю Николаю Островскому намерены снести в Хмельницкой области. Об этом в Telegram написал глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

«Сегодня памятник Николаю Островскому в Шепетовке готовим в путь на "вечную" сохранность», — сообщил он. На опубликованной фотографии видно, что монумент писателя приготовили к демонтажу, на нем закрепили тросы, а рядом стоят строительные леса.

Ранее в городе Ананьев Одесской области Украины снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Также городской совет Одессы поддержал демонтаж и перенос монумента российской императрице Екатерине II. За снос проголосовали 43 человека, один воздержался. Памятник Екатерине II после демонтажа отправят на склад фирмы, занимающейся кладбищами. Далее его перенесут в «Парк империи», который власти Одессы планируют обустроить в парке Савицкого.

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Кристина Есикова
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