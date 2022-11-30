Депутат Рады Гончаренко: городской совет Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II

Городской совет Одессы поддержал демонтаж и перенос памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине», — написал он. На опубликованной фотографии видно, что решение поддержали 43 члена совета, один не проголосовал.

24 ноября исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. Ранее сообщалось о подготовке к сносу монумента российской императрицы. Сотрудники подрядной организации выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.

Памятник Екатерине II после демонтажа отправят на склад фирмы, занимающейся кладбищами. Позже его перенесут в «Парк империи», который власти города намерены обустроить в парке Савицкого.