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04:45, 26 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о судьбе памятника Екатерине II в Одессе после демонтажа

«Страна»: памятник Екатерине II в Одессе отправят на склад занимающейся кладбищами фирмы

Фото: Viacheslav Onyshchenko/ Globallookpress.com

Памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа отправят на склад занимающейся кладбищами фирмы, о дальнейшей судьбе монумента стало известно украинскому изданию «Страна.ua».

В проекте решения о сносе говорится, что памятник будет временно храниться на складе указанного предприятия, после чего его перенесут в «Парк империи», который власти города планируют обустроить в парке Савицкого.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе планируется демонтировать памятник Екатерине II. По его словам, решение о демонтаже и переносе памятника было принято на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Марина Совина
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