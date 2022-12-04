Во Львовской области демонтировали памятник Советскому солдату

Экс-депутат Рады Кива заявил о демонтаже памятника Советскому солдату в селе под Львовом

Памятник Советскому солдату-освободителю демонтировали в селе Романив Львовской области на Украине. Об этом заявил в Telegram-канале лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он отметил, что на снесенном монументе были написаны имена бойцов, которые участвовали в освобождении населенного пункта. К своему посту Кива прикрепил видео с места.

На этих кадрах видно, как к скульптуре прикрепили трос лебедки от грузового автомобиля, с его помощью водитель машины завалил скульптуру, которая разрушилась вследствие удара о землю. Присутствующие снимают происходящее, кричат и аплодируют.

1 декабря в Измаиле Одесской области снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову.

До этого сообщалось, что власти Хмельницкой области заявили о намерении демонтировать памятник советскому писателю Николаю Островскому. Глава областной военной администрации Сергей Гамалий пояснил, что памятник в Шепетовке готовят в путь на «вечную» сохранность.