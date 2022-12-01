На Украине снесли памятник Суворову

«Страна.ua»: в Измаиле Одесской области снесли памятник русскому полководцу Суворову

На Украине демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Уточняется, что монумент снесли в городе Измаил Одесской области. Кроме того, известно, что монумент решили перенести на территорию коммунального предприятия.

Ранее власти Хмельницкой области рассказали о намерении демонтировать памятник советскому писателю Николаю Островскому. Глава областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что памятник в Шепетовке готовят в путь на «вечную» сохранность.

До этого сообщалось об аналогичном решении властей Харькова, которые демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Известно, что памятник был установлен в городе в 1904 году.