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14:17, 1 декабря 2022Бывший СССР

На Украине снесли памятник Суворову

«Страна.ua»: в Измаиле Одесской области снесли памятник русскому полководцу Суворову

Фото: М. Зисман / РИА Новости

На Украине демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Уточняется, что монумент снесли в городе Измаил Одесской области. Кроме того, известно, что монумент решили перенести на территорию коммунального предприятия.

Ранее власти Хмельницкой области рассказали о намерении демонтировать памятник советскому писателю Николаю Островскому. Глава областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что памятник в Шепетовке готовят в путь на «вечную» сохранность.

До этого сообщалось об аналогичном решении властей Харькова, которые демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Известно, что памятник был установлен в городе в 1904 году.

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Алевтина Запольская
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