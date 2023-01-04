В Днепре снесли памятник Герою СССР Александру Матросову

В Днепре снесли памятник Герою СССР Матросову и сняли с постамента советский танк Т-34

В начале 2023 года в украинском Днепре снесли два памятника советской эпохи. В Telegram-канале издания Klymenko Time говорится, что 4 января был снесен памятник Герою СССР Александру Матросову и снят с постамента советский танк Т-34, установленный в честь защитника города генерала Ефима Пушкина.

Александр Матросов погиб в 19 лет во время Великой Отечественной войны, закрыв собой амбразуру немецкого дзота. Он является уроженцем Днепра, который во время его рождения еще назывался Екатеринослав. Пушкин командовал корпусом, который освобождал Днепропетровск от немецко-фашистских захватчиков.

В последние годы на Украине проводится политика декоммунизации, в рамках которой ликвидируются памятники, связанные с советской эпохой, а также переименовываются населенные пункты и улицы. В 2022 году этот процесс заметно ускорился и коснулся в том числе памятников, не связанных напрямую с советским государством.

В начале декабря Киевский городской совет принял решение переименовать 32 столичные улицы, названия которых связаны с Россией или знаменитыми русскими и советскими деятелями. В Одессе перед празднованием Нового года убрали в музей памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, установленные уже в период независимой Украины. За это решение проголосовало большинство жителей города.