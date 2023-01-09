Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 9 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали срок полного восстановления энергосистемы страны

На Украине заявили, что на полное восстановление энергосистемы страны потребуется от года

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что на полное восстановление энергосистемы Украины потребуется более года. Его слова приводит украинское агентство «УНИАН».

Наиболее короткий срок возобновления работы энергетической системы составляет несколько месяцев, отметил Харченко. «Отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством. Но для того чтобы она нормально работала, — еще год-полтора», — рассказал он.

По его словам, в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Директор центра подчеркнул, что холодные температуры создают дополнительную нагрузку, поэтому требуется привлечение новых объектов генерации.

8 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о дефиците мощности в энергосистеме из-за морозов. Во время устойчивой холодной погоды увеличивается уровень потребления электричества, поэтому нехватка становится больше. До областей были доведены лимиты, чтобы обеспечить баланс производства и потребления электроэнергии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
В России начались продажи нового китайского кроссовера Chery
ВС России уничтожили следящий за передвижением войск дрон ВСУ
ЕЦБ предсказал «очень сильный» рост зарплат в еврозоне
Женщина погибла при пожаре в московской многоэтажке
Бизнес попросил отказаться от штрафов от выручки за превышение вредных выбросов
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов
Россиянам дали рекомендации по восстановлению бюджета после праздников
Безработица в еврозоне оказалась рекордно низкой
СК рассказал об издевательствах над российскими военными в украинском плену
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.