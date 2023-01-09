На Украине назвали срок полного восстановления энергосистемы страны

На Украине заявили, что на полное восстановление энергосистемы страны потребуется от года

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что на полное восстановление энергосистемы Украины потребуется более года. Его слова приводит украинское агентство «УНИАН».

Наиболее короткий срок возобновления работы энергетической системы составляет несколько месяцев, отметил Харченко. «Отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством. Но для того чтобы она нормально работала, — еще год-полтора», — рассказал он.

По его словам, в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Директор центра подчеркнул, что холодные температуры создают дополнительную нагрузку, поэтому требуется привлечение новых объектов генерации.

8 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о дефиците мощности в энергосистеме из-за морозов. Во время устойчивой холодной погоды увеличивается уровень потребления электричества, поэтому нехватка становится больше. До областей были доведены лимиты, чтобы обеспечить баланс производства и потребления электроэнергии.