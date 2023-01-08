Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 8 января 2023Бывший СССР

«Укрэнерго» сообщило об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме

«Укрэнерго»: в украинской энергосистеме увеличивается дефицит мощности из-за морозов

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

В украинской энергосистеме увеличивается дефицит мощности из-за морозов. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила национальная энергетическая компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

При устойчивой морозной погоде увеличивается и уровень потребления электроэнергии, из-за чего дефицита становится больше. «Укрэнерго» отмечает, что для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии до областей доведены лимиты, которые будут действовать с 09:00 до 24:00. В организации также добавили, что при превышении лимитов потребления электроэнергии возможны аварийные отключения.

В начале января министр энергетики Украины заявил, что в стране почти не осталось ветровой генерации электроэнергии. На данный момент потери оценены в 90 процентов ветровой генерации и до 40 процентов солнечной. В связи с этим тепловой генерации предрекли нагрузку в еще большем объеме.

1 января также глава правления национальной энергетической компании утверждал, что удары по инфраструктуре Украины в теории должны привести к блэкауту. При этом на практике, как он отметил, такая вероятность достаточно низка. Помимо этого представитель «Укрэнерго» заявил, что энергетики приспособились к вероятным атакам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
Образ Серябкиной в прозрачном костюме восхитил пользователей сети
Стало известно о погибшей при обстреле Старобешевской ТЭС
Американский журналист восхитился красотой россиянки и унизил США
18-летняя москвичка чуть не проиграла в русскую рулетку
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Закрытие ГУМ-катка на Красной площади продлили из-за морозов
В сети появилось видео уничтожения украинской техники под Кременной
Киссенджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру
В ЛНР возбудили дело о диверсии на магистральном газопроводе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.