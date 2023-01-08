«Укрэнерго» сообщило об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме

«Укрэнерго»: в украинской энергосистеме увеличивается дефицит мощности из-за морозов

В украинской энергосистеме увеличивается дефицит мощности из-за морозов. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила национальная энергетическая компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

При устойчивой морозной погоде увеличивается и уровень потребления электроэнергии, из-за чего дефицита становится больше. «Укрэнерго» отмечает, что для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии до областей доведены лимиты, которые будут действовать с 09:00 до 24:00. В организации также добавили, что при превышении лимитов потребления электроэнергии возможны аварийные отключения.

В начале января министр энергетики Украины заявил, что в стране почти не осталось ветровой генерации электроэнергии. На данный момент потери оценены в 90 процентов ветровой генерации и до 40 процентов солнечной. В связи с этим тепловой генерации предрекли нагрузку в еще большем объеме.

1 января также глава правления национальной энергетической компании утверждал, что удары по инфраструктуре Украины в теории должны привести к блэкауту. При этом на практике, как он отметил, такая вероятность достаточно низка. Помимо этого представитель «Укрэнерго» заявил, что энергетики приспособились к вероятным атакам.