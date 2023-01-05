Украина потеряла почти всю ветровую генерацию электроэнергии

Министр энергетики Украины Галущенко: страна потеряла почти всю ветровую электрогенерацию

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна потеряла почти всю ветровую генерацию электроэнергии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Галущенко, потери оценены в 90 процентов ветровой генерации и до 40 процентов солнечной. Он также добавил, что в нынешних обстоятельствах «тепловая генерация будет нести значительную нагрузку».

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова предсказала стране катастрофическое падение рождаемости в следующем году. Она отметила, что существует риск снижения населения Украины до 35 миллионов человек к 2030-му году. При этом, уточнила академик, такой прогноз можно назвать оптимистичным.