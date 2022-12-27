Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:13, 27 декабря 2022Бывший СССР

На Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости в следующем году

Академик НАН Украины Либанова предсказала катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова предсказала катастрофическое падение рождаемости в следующем году, пишет издание «Укринформ».

Она отметила, что существует риск снижения населения Украины до 35 миллионов человек к 2030-му году. При этом, уточнила академик, такой прогноз можно назвать оптимистичным, поскольку есть вероятность, что численность населения будет еще ниже.

По словам Либановой, это связано с чрезмерной смертностью на фоне происходящего в стране. «Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — подчеркнула она.

Академик указала, что для простого восстановления поколений необходимо, чтобы одна женщина за свою жизнь «родила 2,13-2,15 ребенка». В прошлом году, добавила она, показатель на Украине был равен 1,1, а в текущем году — «еще меньше».

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал повышение рождаемости в стране из-за отключения электричества. Он пояснил, что это лучшее время, чтобы «заниматься любовью».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек
В программе Малышевой перечислили лучшие закуски под алкоголь
Военкор узнал подробности расстрела семьи в донецкой Макеевке
На Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости в следующем году
В сети восхитились внешностью военнослужащей в откровенных нарядах
Украину уличили в израсходовании советского и поставленного НАТО оружия
Юрист назвал проблему перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Россияне стали больше пить
Зеленский раскрыл число оставшихся без света украинцев
В США захотели ввести уголовную ответственность за дезинформацию о выборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.