На Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости в следующем году

Академик НАН Украины Либанова предсказала катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

Директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова предсказала катастрофическое падение рождаемости в следующем году, пишет издание «Укринформ».

Она отметила, что существует риск снижения населения Украины до 35 миллионов человек к 2030-му году. При этом, уточнила академик, такой прогноз можно назвать оптимистичным, поскольку есть вероятность, что численность населения будет еще ниже.

По словам Либановой, это связано с чрезмерной смертностью на фоне происходящего в стране. «Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — подчеркнула она.

Академик указала, что для простого восстановления поколений необходимо, чтобы одна женщина за свою жизнь «родила 2,13-2,15 ребенка». В прошлом году, добавила она, показатель на Украине был равен 1,1, а в текущем году — «еще меньше».

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал повышение рождаемости в стране из-за отключения электричества. Он пояснил, что это лучшее время, чтобы «заниматься любовью».