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13:49, 1 января 2023Бывший СССР

На Украине оценили вероятность тотального блэкаута

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: атаки на энергосистему в теории могут привести к блэкауту

Фото: Emilio Morenatti / AP

Удары по инфраструктуре Украины в теории могут привести к тотальному блэкауту, однако на практике такая вероятность достаточно низка, заявил в эфире телемарафона глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его цитирует «РБК-Украина».

«Теоретически может угрожать, на практике я не вижу такой опасности сейчас», — отметил он, оценивая вероятность тотального блэкаута. Кудрицкий добавил, что, по его мнению, «наихудшее с ракетными атаками» страна уже преодолела. Он также высказал мнение о том, что динамика и эффект атак указывают на то, что «россияне имеют все меньшее и меньшую способность».

Представитель «Укрэнерго» подчеркнул, что энергетики приспособились к вероятным атакам. Он также высказал предположение о том, что атакующий потенциал будет все больше иссякать.

Вместе с тем в ходе телемарафона Кудрицкий назвал уровень повреждений энергетической инфраструктуры Украины беспрецедентным. По его словам, большая часть объектов системы страны повреждена или уничтожена.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил целостность энергосистемы Украины. Аналитик объяснил, что удары, которые наносятся по подстанциям, позволяют выводить электроэнергию. Соответственно, как только пропадает возможность выводить электричество с атомных станций, то она останавливается, добавил он.

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Варвара Кошечкина
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