Целостность энергосистемы Украины оценили

Аналитик Юшков заявил, что общей энергосистемы на Украине сейчас уже нет

Общей энергосистемы на Украине сейчас нет, убежден ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил целостность энергетической системы Украины.

Ранее стало известно, что из-за попаданий российских ракет по энергетическим инфраструктурным объектам, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света. Об этом сообщил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Не ясно, сколько там осталось рабочих атомных станций. Потому что, когда были первые удары [российской армии], Украина говорила, что ничего не пострадало вообще. Потом они сменили информационную тактику и начали говорить о том, что все разрушено. Поэтому, что там в реальности — до сих пор не понятно», — отметил Юшков.

Как мы видим, Россия наносит удары не столько по объектам генерации — электростанциям, сколько по сетевому хозяйству — подстанциям Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Аналитик объяснил, что удары, которые наносятся по подстанциям, позволяют выводить электроэнергию. Соответственно, как только пропадает возможность выводить электричество с атомных станций, то она останавливается, добавил он.

«Предыдущий удар привел к тому, что множество атомных энергоблоков были остановлены. Потом Украина отчиталась, что они все восстановили. Но как? Они, видимо, снабжают какие-то местные районы. То есть перетока в общую энергосистему не происходит», — считает Юшков.

При этом собеседник «Ленты.ру» сообщил, что будет ли на Украине полный блэкаут оценить сложно.

Скорее точно можно сказать, что общей энергосистемы сейчас уже нет Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Крайне затруднены перетоки из региона в регион. Насколько мы понимаем, [российская армия] пытается изолировать Киев и Киевскую область, чтобы туда из соседних регионов ничего не приходило», — подытожил Юшков.

12 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал реалистичным полный блэкаут в стране. Однако даже этот фактор не сподвигнет жителей страны покидать ее пределы, считает он.

23 ноября Минэнерго заявило об отсутствии электроэнергии на всех атомных станциях Украины. Сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры были обесточены в результате ракетных ударов со стороны войск России. Как утверждали в ведомстве, подавляющее большинство потребителей по всей республике осталось без электричества.