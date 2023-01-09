Пожилая россиянка зарезала сына в квартире во время ссоры

В Смоленске 68-летняя пенсионерка в квартире зарезала 41-летнего сына во время ссоры

В Смоленске 68-летняя пенсионерка зарезала 41-летнего сына. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 31 декабря 2022 года в квартире дома на улице Бакунина пожилая женщина поссорилась с сыном. Тогда она достала нож и ударила родственника несколько раз в грудь, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Егорьевске 46-летнюю местную жительницу задержали по подозрению в убийстве 26-летнего сына.