Россиянка убила сына ударом ножа в грудь во время ссоры

Жительницу Егорьевска заподозрили в убийстве сына ударом ножа в грудь во время ссоры

В Егорьевске 46-летнюю местную жительницу задержали по подозрению в убийстве 26-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 11 декабря в Шатуре между россиянкой и ее сыном возник конфликт. Во время ссоры мать схватила нож и ударила им сына в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Женщину оперативно задержали. На допросе она признала вину в содеянном и рассказала об обстоятельствах преступления.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, а также орудие преступления, проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрической экспертиз», — добавила Врадий.

В ближайшее время суд изберет задержанной меру пресечения.