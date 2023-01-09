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05:31, 10 января 2023Путешествия

Стюардесса объяснила желание пассажиров заняться сексом на борту самолета

Daily Star: стюардесса из США рассказала о пассажирах, занимавшихся сексом в самолете

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Американская стюардесса объяснила желание пассажиров самолета вступить в клуб Mile High Club, занявшись сексом на борту. Ее слова передает Daily Star.

Бортпроводница Кали Харлоу из США заметила, что самолет кажется пассажирам «отдельным миром» без правил, «где любые выходки могут сойти с рук». По ее словам, именно поэтому путешественники хотят заниматься сексом в полете.

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«Однажды я поймала одну пару, пытающуюся стать частью Mile High Club. Конечно, с профессиональной точки зрения я должна была попросить их остановиться, но на деле я просто пыталась не засмеяться над этим», — рассказала Харлоу.

Ранее бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату рассказала, что меньше всего для уединения во время перелета подходит туалетная комната, однако большинство путешественников уверены, что это самое укромное место. Девушка пояснила, что члены экипажа всегда знают, чем занимаются пассажиры.

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Зарина Дзагоева
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