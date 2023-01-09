Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 9 января 2023Путешествия

Таиланд ввел коронавирусные ограничения для туристов

Bagkok Post: Таиланд с 9 января ввел коронавирусные ограничения на поездки для туристов

Фото: Unsplash

Власти Таиланда ввели коронавирусные ограничения на поездки для туристов. С 9 января для въезда в страну понадобится сертификат о прививке или справка о перенесенном коронавирусе. Об этом пишет газета Bagkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).

По информации «Аэрофлота» и Azur Air, ПЦР-тест можно пройти в аэропорту по прибытии в королевство.

Ранее власти Таиланда анонсировали меры по стимулированию экономики и отдельно отрасли туризма в 2023 году, в связи с чем россиянам предрекли снижение цен на отдых в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США запретили Украине применять оружие для ударов вглубь России
Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск
В российском городе пожарный пострадал при тушении ТЦ
Девушка отправила сообщение на номер умершего друга и попала в неловкую ситуацию
На российском рынке ипотеки увидели признаки пузыря
Власти одобрили масштабный план ремонта инфраструктуры РЖД
Китай захотел «переписать» правила глобального энергетического рынка
Таиланд ввел коронавирусные ограничения для туристов
Европа решила проблему прохождения отопительного сезона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.