Таиланд ввел коронавирусные ограничения для туристов

Bagkok Post: Таиланд с 9 января ввел коронавирусные ограничения на поездки для туристов

Власти Таиланда ввели коронавирусные ограничения на поездки для туристов. С 9 января для въезда в страну понадобится сертификат о прививке или справка о перенесенном коронавирусе. Об этом пишет газета Bagkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).

По информации «Аэрофлота» и Azur Air, ПЦР-тест можно пройти в аэропорту по прибытии в королевство.

Ранее власти Таиланда анонсировали меры по стимулированию экономики и отдельно отрасли туризма в 2023 году, в связи с чем россиянам предрекли снижение цен на отдых в стране.