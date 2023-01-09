Москвичам предрекли потепление

Синоптик Тишковец спрогнозировал переход к мягким температурным показателям в Москве

Жители Центральной России уже пережили пик холода. Сейчас идет разворот с курсом на довольно мягкие температурные показатели, которые будут ощущаться в течение нескольких дней, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Потепление в Москве он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, Россия снова подтвердила статус самой холодной страны. Так, две трети территории находятся в зоне аномальных морозов, а отрицательное отклонение от средней нормы местами составляет 15-20 градусов. В частности, в азиатской части страны, в Якутии, на Колыме, на Чукотке температура доходила до минус 55-58 градусов.

«Этот аномальный холод, который обрушился и на Русскую равнину, и на Урал, Западную и Северную Сибирь, обнулил то положительное отклонение температуры, которое мы наблюдали в первой пентаде года. Тем не менее уже сегодня в Центральной России, благодаря развороту ветров с северных на южные румбы обозначилась тенденция на смягчение холода», — поделился Тишковец.

Метеоролог напомнил, что на Рождество в Москве было минус 23,5 градуса, вчера минус 20,5 градуса, а минувшей ночью — уже минус 17,4 градуса. Сегодня, по его словам, температура воздуха в столице днем составит минус 13-15 градусов.

Небо хмурится, местами даже наблюдаются незначительные твердые осадки в виде ледяных игл и снежных звездочек, то есть такого вымораживания водяного пара из атмосферы — это связано с этим потеплением Евгений Тишковец синоптик

«Во вторник холод уже будет ослабевать. Минимальная температура ночью — минус 15-20, днем — минус 8-13, а, начиная с середины недели, генерал Мороз будет отступать. Если в среду в темное время суток ожидается минус 10-15, после полудня уже минус 6-11, то в четверг температура воздуха повысится до своей климатической нормы — имеется в виду ночью минус 8-13, а в дневные часы уже минус 4-9», — сообщил Тишковец.

К выходным потеплеет еще больше. В сумерках температура ожидается в пределах минус 5-10 градусов, может быть, даже минус 4-9, а днем — до минус 1-6 градусов. Вместе с потеплением, по словам синоптика, к воскресенью понизиться и станет нормальным атмосферное давление.

Высота сугробов в Москве ввиду небольших и кратковременных снегопадов во второй половине недели существенно не изменится. Сейчас это 27 сантиметров. Отклонение возможно на один-два сантиметра.

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