Россиянам перечислили способы пережить сильные перепады погоды
Российские врачи перечислили способы пережить сильные перепады погоды. Соответствующие комментарии приводит «Комсомольская правда». По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 5 января в европейской части России наступят сильные морозы.
Перепады погоды могут привести к гипертоническому кризу (резкому скачку давления), головной боли, панической атаке, расстройству пищеварения или общему чувству дискомфорта. Как сообщила врач-кардиолог Ольга Молчанова, при упомянутых реакциях организма на резкие изменения погодных условий важно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а также сильно сжать кулаки и расслабить их через несколько секунд. Помимо этого, Молчанова посоветовала медленно выпивать стакан воды и попробовать заснуть при плохом самочувствии.
Кроме того, по мнению терапевта Оксаны Драпкиной, из помещения на холод стоит выходить постепенно, чтобы снизить риск опасных спазмов бронхов и сосудов.
Нейрофизиолог Виктор Косс, в свою очередь, порекомендовал расслабляющее упражнение, которое предполагает расслабление мышц лица шеи, рук, ног, живота и груди. Для этого, по словам эксперта, необходимо лечь или опереться на спинку стула, а затем представить теплую волну, накрывающую тело.
В декабре врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что прогулки в холода без шапки и с мокрой головой могут обернуться отитом, менингитом и другими проблемами со здоровьем.