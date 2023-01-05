Россиянам перечислили способы пережить сильные перепады погоды

Кардиолог Ольга Молчанова посоветовала медленно выпивать стакан воды от перепадов погоды

Российские врачи перечислили способы пережить сильные перепады погоды. Соответствующие комментарии приводит «Комсомольская правда». По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 5 января в европейской части России наступят сильные морозы.

Перепады погоды могут привести к гипертоническому кризу (резкому скачку давления), головной боли, панической атаке, расстройству пищеварения или общему чувству дискомфорта. Как сообщила врач-кардиолог Ольга Молчанова, при упомянутых реакциях организма на резкие изменения погодных условий важно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а также сильно сжать кулаки и расслабить их через несколько секунд. Помимо этого, Молчанова посоветовала медленно выпивать стакан воды и попробовать заснуть при плохом самочувствии.

Кроме того, по мнению терапевта Оксаны Драпкиной, из помещения на холод стоит выходить постепенно, чтобы снизить риск опасных спазмов бронхов и сосудов.

Нейрофизиолог Виктор Косс, в свою очередь, порекомендовал расслабляющее упражнение, которое предполагает расслабление мышц лица шеи, рук, ног, живота и груди. Для этого, по словам эксперта, необходимо лечь или опереться на спинку стула, а затем представить теплую волну, накрывающую тело.

В декабре врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что прогулки в холода без шапки и с мокрой головой могут обернуться отитом, менингитом и другими проблемами со здоровьем.