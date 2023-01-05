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19:58, 5 января 2023Забота о себе

Россиянам перечислили способы пережить сильные перепады погоды

Кардиолог Ольга Молчанова посоветовала медленно выпивать стакан воды от перепадов погоды

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Российские врачи перечислили способы пережить сильные перепады погоды. Соответствующие комментарии приводит «Комсомольская правда». По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 5 января в европейской части России наступят сильные морозы.

Перепады погоды могут привести к гипертоническому кризу (резкому скачку давления), головной боли, панической атаке, расстройству пищеварения или общему чувству дискомфорта. Как сообщила врач-кардиолог Ольга Молчанова, при упомянутых реакциях организма на резкие изменения погодных условий важно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а также сильно сжать кулаки и расслабить их через несколько секунд. Помимо этого, Молчанова посоветовала медленно выпивать стакан воды и попробовать заснуть при плохом самочувствии.

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Кроме того, по мнению терапевта Оксаны Драпкиной, из помещения на холод стоит выходить постепенно, чтобы снизить риск опасных спазмов бронхов и сосудов.

Нейрофизиолог Виктор Косс, в свою очередь, порекомендовал расслабляющее упражнение, которое предполагает расслабление мышц лица шеи, рук, ног, живота и груди. Для этого, по словам эксперта, необходимо лечь или опереться на спинку стула, а затем представить теплую волну, накрывающую тело.

В декабре врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что прогулки в холода без шапки и с мокрой головой могут обернуться отитом, менингитом и другими проблемами со здоровьем.

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Екатерина Ештокина
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