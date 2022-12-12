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12:32, 12 декабря 2022Забота о себе

Названы опасные для здоровья последствия прогулок в холода без шапки

Терапевт Чернышова: прогулки зимой без шапки могут закончиться параличом лица или отитом

Фoто: unsplash

Прогулки в холода без шапки и с мокрой головой могут закончиться отитом, менингитом и другими проблемами со здоровьем, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. Некоторые опасные последствия нежелания носить головной убор зимой она назвала в беседе с изданием «РБК Life».

По словам Чернышовой, помимо риска заболеть отитом и менингитом, выходящие на мороз с недосушенными волосами и без шапки люди могут столкнуться еще и с алопецией. Она объяснила, что на холоде кожа головы быстро отдает тепло, из-за чего сосуды сужаются. В этот момент питание волос сильно ухудшается, поэтому резкая смена температуры может привести к выпадению волос.

Также долгое нахождение на улице без шапки может спровоцировать развитие неврита лицевого или тройничного нерва. Терапевт предостерегла, что этот тяжелый болевой синдром долго лечится и в случае осложнений заканчивается параличом половины лица, что потребует уже медицинской помощи в условиях стационара.

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Еще одним неприятным последствием беспечности может стать снижение иммунитета вследствие быстрого переохлаждения, заявила Чернышова. «За этим могут последовать простудные заболевания и обострения хронических гайморитов, насморков, тонзиллитов и отитов, если есть к этому предрасположенность», — подытожила врач.

Ранее кандидат медицинских наук Марина Федосеенко перечислила отличия симптомов менингококковой инфекции от ОРВИ и гриппа. По ее словам, менингит развивается стремительно и способен убить человека за сутки.

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Наталья Обрядина
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