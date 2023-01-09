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20:31, 9 января 2023Забота о себе

Подросток засунул в пенис градусник и попал под нож хирургов

Daily Mail: врачи вытащили градусник, который 12-летний мальчик засунул в пенис

Фото: The First People's Hospital of Longquanyi District

12-летний подросток из города Чэнду, Китай, засунул градусник в мочеиспускательный канал и попал под нож хирургов. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик признался, что вставил термометр в уретру ради удовольствия. Подросток не смог вытащить градусник самостоятельно и в течение девяти часов мучился от боли в пенисе, пока не обратился в больницу за помощью.

Рентген показал, что термометр находится в мочевом пузыре мальчика. Вместо того чтобы вытащить его через мочеиспускательный канал, врачи решили сделать это через мочевой пузырь. Хирурги проделали в нем отверстие и извлекли градусник с помощью хирургических инструментов. Операция прошла успешно. Врачи не сообщили, грозят ли мальчику какие-либо долгосрочные осложнения.

Ранее сообщалось, что пользовательница социальной сети TikTok Мелани Галеаз забыла вынуть тампон и проходила с ним два года. Девушка мучилась от болей, списывая симптомы на болезнь Лайма после укуса клеща.

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Алиса Дмитриева
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