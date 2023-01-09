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13:48, 9 января 2023Бывший СССР

На Украину поставили трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов

В Раде сообщили, что на Украину завезли трансформаторы на сумму 11,3 миллиона долларов

Фото: Ferdinando / Unsplash

Менее чем за два месяца на Украину по льготе поставили трансформаторы и другое оборудование для восстановления энергосистемы на сумму 11,3 миллиона долларов. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

В ноябре украинский кабмин утвердил постановление, которое освободило от уплаты НДС и въездной пошлины товары, необходимые для прохождения отопительного сезона.

По словам Железняка, за время действия льготы, с 12 ноября по 31 декабря, в страну завезли 20,6 тысячи трансформаторов.

Депутат отметил, что речь идет не только о больших мощных трансформаторах. Он добавил, что если учитывать гуманитарную помощь, то количество импортированного оборудования будет выше.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что Украина нуждается в советских трансформаторах на 750 киловольт весом до 200 килограммов каждый. Без них, подчеркнул он, невозможно восстановить энергоинфраструктуру страны.

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Алевтина Запольская
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