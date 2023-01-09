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19:14, 9 января 2023Ценности

Блогерша примерила наряды матери времен ее молодости и восхитила зрителей

Блогерша presleighschultz примерила наряды матери времен ее молодости и восхитила зрителей

Кадр: @presleighschultz

Блогерша с никнеймом @presleighschultz из США примерила наряды матери времен ее молодости и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в черном блейзере с прозрачными рукавами, который сочетала с подобными по стилю прозрачными брюками. Также она надела комбинезон с V-образным декольте и два облегающих платья, скомбинировав их с кардиганом. Кроме того, автор ролика позировала в белом платье с рукавами из кружев. «Я родилась не в то время, это просто потрясающе», — оценила одежду инфлюэнсерша.

В свою очередь зрители высказались о продемонстрированных блогершей образах в комментариях. «Вы просто должны знать, что ваша мать была сексуальной модницей», «Она была иконой моды», «Завидую вкусу твоей матери», — заявили юзеры.

В декабре сообщалось, что блогерша с никнеймом @bumpkinbaby примерила наряд свой тети, который та носила в 1980-х годах, и восхитила пользователей сети.

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Алина Гостева
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